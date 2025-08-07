ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кремъл: Путин и Тръмп ще се срещнат
Страните са започнали да работят по подготовката.
Мястото на провеждането на срещата между лидерите на САЩ и Русия е съгласувано, поясни Ушаков.
"Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката на срещата", каза съветникът, цитиран от ТАСС.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви снощи, че Тръмп е готов за среща с Путин и с президента на Украйна Владимир Зеленски.
