|Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
Пожарът, който е обхванал площ от 19,7 квадратни километра, все още не е под контрол и се разпространява на изток към Лос Анджелис, съобщи пожарната служба на окръг Вентура.
Пожарът гори южно от езерото Пиру, резервоар, разположен в Национален парк Лос Падрес, и близо до езерото Кастаик, популярен курорт, който изгоря при пожар през януари.
