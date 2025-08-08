Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани

© Бързо разпространяващ се горски пожар в планински район северно от Лос Анджелис принуди хиляди хора да се евакуират, а най-малко 400 пожарникари се борят с него с помощта на няколко самолета и хеликоптера,предава ABC News.



Пожарът, който е обхванал площ от 19,7 квадратни километра, все още не е под контрол и се разпространява на изток към Лос Анджелис, съобщи пожарната служба на окръг Вентура.



Пожарът гори южно от езерото Пиру, резервоар, разположен в Национален парк Лос Падрес, и близо до езерото Кастаик, популярен курорт, който изгоря при пожар през януари.