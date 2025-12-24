Кошмар в биатлона! Намериха мъртъв победител в Световна купа и трикратен еврошампион
Той е трикратен европейски шампион при мъжете и победител в старт от Световна купа.
Трупът на елитния спортист е бил намерен в хотелската му стая в Италия. Все още се изясняват причините за трагичния инцидент.
Само преди 3 дни Бакен зае 20-о място в кръг от Световната купа по биатлон за мъже, провел се във Франция.
"Нямаме думи от новината за внезапната кончина на Сиверт - мислите ни са със семейството му, приятелите, съотборниците му от норвежкия национален отбор и всички близки до него през този труден момент.
Благодарим ти, Сиверт", написаха от Световната федерация по биатлон в социалните мрежи.
