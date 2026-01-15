Николай Младенов се очаква да бъде директор на борда на Съвета за мир в Газа. За това съобщава CNN, като се позовава на свои източници. Към момента САЩ не са обявили официално състава на комитета.
Според информацията на Си Ен Ен Младенов, който е бивш специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, ще заеме ключова роля в структурата. Официално потвърждение от американска страна все още няма.
В сряда Министерството на външните работи на Египет обяви, че Али Шаат – палестинец от Газа, заемал в миналото различни постове в Палестинската автономия – ще бъде начело на комитета.
Комитетът е създаден с цел координация по чувствителни въпроси в региона, но детайли за мандата и състава му засега не са публично оповестени.
