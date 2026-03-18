Нов обрат в конфликта между наследниците на Ален Делон. На 17 март, по време на съдебно заседание в Париж, Анушка Делон поиска обезщетения от братята си Антъни и Ален-Фабиен заради разпространението на частен аудиозапис. Исканите суми са значителни и се различават за двамата.В основата на делото стои запис, направен тайно от Ален-Фабиен Делон на 5 януари 2024 г. В него се чува как Анушка говори с баща си и обвинява братята си, че му поставят "капани“."Правят те на глупак, а мен - на глупачка, която манипулира баща си“, казва тя в записа. Самата Анушка не присъства на заседанието.Най-малкият син в семейството, който беше в съдебната зала, защити действията си с желанието да "защити баща си“, когото смята за уязвим и подложен на манипулации.Той заяви, че е действал в името на човек, който вече не е можел сам да се защитава, и уточни, че е изтрил видеото от социалните мрежи в деня на смъртта на актьора през август 2024 г.Исковете на Анушка вече са конкретизирани финансово, информира bTV. По информация на радио "Ар Те Ел“ тя претендира за 65 000 евро обезщетение от Ален-Фабиен и 50 000 евро от Антъни. Разликата се обяснява с характера на обвиненията - Ален-Фабиен е обвинен както за записването, така и за публикуването на разговора, докато Антъни е разпространил откъс от него в профила си в Инстаграм.Адвокатите на Анушка подчертават, че личното ѝ пространство е било нарушено, а репутацията ѝ сериозно накърнена. Очаква се съдът да се произнесе на 3 юни, като защитата настоява решението да бъде публикувано в профилите на братята ѝ в социалните мрежи.