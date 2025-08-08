Пожар в болница в Атина, започнала е евакуация

© Пожар е избухна в сграда на многопрофилната болница "Сотириа“ в Атина, съобщава newsit.



От болницата "Сотириа“ на булевард "Месогеон“ е бил подаден сигнал за пожар. Пожарните екипи са се мобилизирали незабавно.



Пожар е избухнал в патологоанатомичното отделение на болницата на 1-вия етаж.



Според информацията, на мястото са пристигнали най-малко 6 пожарни автомобила, а в двора на болницата са пристигнали и два автомобила за спешна помощ.



Освен това са мобилизирани 30 пожарникари с 10 автомобила, както и специален автомобил с рамена и стълба.



До момента не са известни причините, довели до пожара, не се съобщава за пострадали.