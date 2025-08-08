Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пожар в болница в Атина, започнала е евакуация
Автор: ИА Фокус 12:36Коментари (0)105
©
Пожар е избухна в сграда на многопрофилната болница "Сотириа“ в Атина, съобщава newsit.

От болницата "Сотириа“ на булевард "Месогеон“ е бил подаден сигнал за пожар. Пожарните екипи са се мобилизирали незабавно.

Пожар е избухнал в патологоанатомичното отделение на болницата на 1-вия етаж.

Според информацията, на мястото са пристигнали най-малко 6 пожарни автомобила, а в двора на болницата са пристигнали и два автомобила за спешна помощ.

Освен това са мобилизирани 30 пожарникари с 10 автомобила, както и специален автомобил с рамена и стълба.

До момента не са известни причините, довели до пожара, не се съобщава за пострадали.



Още по темата: общо новини по темата: 189
08.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп се отказа от плановете си за тристранни преговори с Путин и...
11:39 / 08.08.2025
Тръмп нанесе неочакван удар върху златните кюлчета на Швейцария
11:10 / 08.08.2025
Тихата криза в Япония
11:37 / 08.08.2025
Нови разкрития от Помпей: Хората са се завърнали да живеят там ма...
20:12 / 07.08.2025
Силно земетресение разтърси Гърция
14:07 / 07.08.2025
Спасиха българин от удавяне в Бяло море
13:05 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Пожари 2025
Лято 2025
Колективната отбрана на Европа
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: