Ето какво е състоянието на пострадалите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"

© Както Burgas24.bg съобщи в петък около 13:00 ч. на автомагистрала "Тракия“ – на км 345+900, на прав пътен участък лек автомобил "Ситроен“, управляван от 55-годишна жена от Габрово, поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол е блъснала правомерно движещия се в лявата пътна лента лек автомобил "Фолксваген Голф“, управляван от 39-годишен карнобатлия. От сблъсъка двата автомобила излизат в крайпътна нива.



Пътуващото във фолксвагена десетгодишно момиче от Карнобат е получило тежка черепно-мозъчна травма. То е настанено за лечение в отделение "Реанимация“ на УМБАЛ – Бургас с опасност за живота. Нейната десетгодишна спътница - също от Карнобат, е получила счупени костици на дясното ходило. Тя е настанена е за лечение в отделение



"Ортопедия“. Водачката на ситроена е прегледана в болница "Дева Мария“, където е констатирано, че има фрактура на лумбален прешлен, но отказала хоспитализация.