|Ето какво е състоянието на пострадалите в тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Пътуващото във фолксвагена десетгодишно момиче от Карнобат е получило тежка черепно-мозъчна травма. То е настанено за лечение в отделение "Реанимация“ на УМБАЛ – Бургас с опасност за живота. Нейната десетгодишна спътница - също от Карнобат, е получила счупени костици на дясното ходило. Тя е настанена е за лечение в отделение
"Ортопедия“. Водачката на ситроена е прегледана в болница "Дева Мария“, където е констатирано, че има фрактура на лумбален прешлен, но отказала хоспитализация.
