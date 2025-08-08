ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Любопитни данни от НСИ за Бургаско
Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 61.4 хил. или 56.2% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с гредоред - 37.0 хил. или 33.8%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.5%, а панелните - 0.7%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 68.4%, а в селата тухлените с гредоред – 46.4%.
Към 31.12.2024 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 53.9 хил. или 49.2% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 38.3 хил. (35.0%), триетажните са 7.8%, а жилищните сгради на четири и повече етажа - 8.0%.
Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 19.4%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 0.7%.
Към 31.12.2024 г. броят на жилищата в област Бургас е 334.5 хиляди. В градовете се намират 255.7 хил. жилища или 76.4% от общия брой.
Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2024 г. е 860, като в градовете тя е 858, а в селата - 867. През предходната година стойността на показателя за областта е 863 жилища, съответно 862 в градовете и 866 - в селата.
В края на 2024 г. в област Бургас 129.3 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 106.4 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 66.3 хиляди. В градовете на областта 41.9% от жилищата са двустайни, 31.0% са тристайни, 16.6% са с четири и повече стаи и 10.5% са едностайни. В селата 34.4% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 28.1%, с четири и повече стаи - 30.1% и едностайните - 7.4%.
Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.2, както в градовете така и в селата.
Общата полезна площ на жилищата в областта е 25 467.3 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 76.8% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 76.1 кв. м., като от градовете тя е 76.5 кв. м., в селата - 75.0 кв. метра.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 52.7 кв. м., както в градовете така и в селата.
Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).
От всички 334.5 хил. жилища в област Бургас 76.3% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища само с водопровод са 14.3%, електрифицираните с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 5.5%, а само електрифицирани - 3.1%.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Няколко рибки, морски дарове и много лимони с претенции за звезда...
11:52 / 08.08.2025
Морето завлече 18-годишен край "Аркутино", издирват го
08:08 / 08.08.2025
Закопчаха рецидивист с много наркотици и злато в Слънчев бряг
20:11 / 07.08.2025
Удариха оборотен дилър в Слънчев бряг
19:06 / 07.08.2025
Полиция и МОСВ с акция срещу кемперския произвол
15:21 / 07.08.2025
Община Камено става част от стратегическата визия на Министерство...
13:47 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета