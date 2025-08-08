Любопитни данни от НСИ за Бургаско

© Към 31.12.2024 г. жилищният фонд в област Бургас се състои от 109.4 хил. жилищни сгради, като спрямо 2023 г. броят им се увеличава с 356. В градовете се намират 52.7 хил. жилищни сгради, а в селата - 56.7 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5.3% от общия жилищен фонд в страната.



Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 61.4 хил. или 56.2% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с гредоред - 37.0 хил. или 33.8%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 5.5%, а панелните - 0.7%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 68.4%, а в селата тухлените с гредоред – 46.4%.



Към 31.12.2024 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 53.9 хил. или 49.2% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 38.3 хил. (35.0%), триетажните са 7.8%, а жилищните сгради на четири и повече етажа - 8.0%.



Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 19.4%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 0.7%.



Към 31.12.2024 г. броят на жилищата в област Бургас е 334.5 хиляди. В градовете се намират 255.7 хил. жилища или 76.4% от общия брой.



Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението през 2024 г. е 860, като в градовете тя е 858, а в селата - 867. През предходната година стойността на показателя за областта е 863 жилища, съответно 862 в градовете и 866 - в селата.



В края на 2024 г. в област Бургас 129.3 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 106.4 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 66.3 хиляди. В градовете на областта 41.9% от жилищата са двустайни, 31.0% са тристайни, 16.6% са с четири и повече стаи и 10.5% са едностайни. В селата 34.4% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 28.1%, с четири и повече стаи - 30.1% и едностайните - 7.4%.



Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.2, както в градовете така и в селата.



Общата полезна площ на жилищата в областта е 25 467.3 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 76.8% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 76.1 кв. м., като от градовете тя е 76.5 кв. м., в селата - 75.0 кв. метра.



Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 52.7 кв. м., както в градовете така и в селата.



Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).



От всички 334.5 хил. жилища в област Бургас 76.3% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища само с водопровод са 14.3%, електрифицираните с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 5.5%, а само електрифицирани - 3.1%.