Много пиян предизвика ПТП на къмпинг "Градина"

В петък около 19:40 ч. до входа на къмпинг "Градина" възниква лек пътен инцидент с незначителни материални щети. Обслужващите сигнала служители от Районно управление – Созопол извършили проверка на единия от водачите – 42-годишен софиянец, управляващ "Ауди Q 3". Мъжът е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 4.24 промила.



Водачът не е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.