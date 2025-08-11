ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Предстоят дните за дезинсекционни обработки в Община Несебър
Утре ще бъде извършена обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, включително ж.к. "Черно море", к.к. "Слънчев бряг“ – запад, с. Равда, гр. Св. Влас, с. Кошарица и с.о. "Чолакова чешма“, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница.
В четвъртък ще бъдат извършени дезинсекционни обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в населените места на територията на общината.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Ето какво е състоянието на пострадалите в тежката катастрофа на А...
12:31 / 11.08.2025
Младеж на тротинетка помете момченце в Слънчев бряг
12:18 / 11.08.2025
Млада шофьорка направи голяма беля в Карагеоргиево
12:05 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Пожарът край средецкото село Сливово е локализиран
10:11 / 11.08.2025
Четвърти ден продължава битката с пожара край Сунгурларе
08:22 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета