Предстоят дните за дезинсекционни обработки в Община Несебър

© На 12 август (вторник) и 14 август (четвъртък) ще се проведат задължителните по график пръскания срещу насекоми на територията на Община Несебър, видя "Фокус".



Утре ще бъде извършена обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с. Равда, включително ж.к. "Черно море", к.к. "Слънчев бряг“ – запад, с. Равда, гр. Св. Влас, с. Кошарица и с.о. "Чолакова чешма“, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница.



В четвъртък ще бъдат извършени дезинсекционни обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в населените места на територията на общината.