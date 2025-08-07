Рибният фест в Царево ще е на 6 септември

© Рибен фест Царево 2025 се завръща на Южното Черноморие с пълна сила на 6 септември.



Организаторите обещават впечатляващ ден, посветен на рибата, морето и празника – в сърцето на Царево.



Програмата е балансирана между семейна атмосфера през деня и парти вълнение вечерта, с талантливи местни изпълнители, специални гости, готварски звезди и концерти, които ще накарат и туристите, и местните да изпратят лятото подобаващо.



Поредното си кулинарно шоу ще изнесе Ути Бъчваров, който ще приготви хиляди порции миди с ориз. Преди него, на сцената ще се разрази истински кулинарен дуел – "Сладко vs Солено“ – с участието на популярния готвач и собственик на заведение в региона Ханес Перфлер и местни звезди.



Фестивалът ще бъде открит в 10:30 ч. с изпълнения на детски и фолклорни състави, както и на местни рок банди. Следобедът ще премине под звуците на Духов оркестър Царево, а вечерната програма ще протече с участието на Deep Zone Project (20:00 ч.), Папи Ханс (21:00 ч.) и гръцко парти с Ina Gayardi от 22:00 ч.).



Община Царево ще подари на публиката и специално дрон шоу.