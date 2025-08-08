Сгащиха спасител с дрога на поста

© Снимката е илюстративна 38-годишен мъж от Стара Загора, работещ като спасител, е задържан след откриване у него на метамфетамин и марихуана.



Случката се разиграва в Обзор.



Допълнителни количества марихуана са намерени в квартирата му.



Мъжът е задържан от органите на реда.



По случая е образувано бързо производство.