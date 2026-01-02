Убийство на куче разтърси Българово
Полицейските служители реагирали незабавно и на място установили тялото на мъртво куче – кръстоска между кангал и българско овчарско куче, с приблизително тегло около 50 килограма. По животното е била открита огнестрелна рана в лявата част на тялото, в областта на предния крак, което според първоначалните данни сочи изстрел от близко разстояние с ловно оръжие.
Само часове след инцидента, благодарение на бързите действия на служителите от РУ-Айтос, извършителят е бил установен. Става дума за 53-годишен мъж от Българово, който се е предал доброволно и е предал използваната ловна пушка, оборудвана с оптичен прицел.
