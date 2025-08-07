© виж галерията На много наркотици се натъкнаха полицаи от Районно управление – Несебър. След проверка в хотелска стая в Слънчев бряг, обитавана от 53-годишен криминално проявения и осъждан ямболия, са намерени: марихуана, с общо тегло около 300 грама, 100 г "друсан чай", около 60 бяло метамфетамин и 10 г кокаин. Дрогата е била разпределена в различни по големина полиетиленови пликове с цел продажба.



Намерени и иззети са и шперцове и златни накити с неустановен произход, вероятно предмет на друго престъпление.