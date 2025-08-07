Новини
Закопчаха рецидивист с много наркотици и злато в Слънчев бряг
Автор: Петър Дучев 20:11
©
Около 15.15 ч. днес служители от Районно управление - Несебър извършили проверка в хотелска стая в Слънчев бряг, обитавана от 53-годишен криминално проявения и осъждан ямболия, като намерили и иззели.

В асортимента са намерени суха зелена тревна маса (марихуана) с общо тегло около 300 грама, "друсан чай" с общо тегло около 100 грара, бяло кристалообразно вещество (метамфетамин) с тегло около 60 грама и 10 гр. кокаин, разпределени в различни по големина полиетиленови пликове с цел продажба.

Намерени и иззети са и шперцове, и златни накити с неустановен произход. Предполага се, че вероятно предмет на друго престъпление.

По случая е образувано досъдебно производство.








