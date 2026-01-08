Малко преди 23:00 часа снощи служители от Районно управление – Царево спрели за проверка лек автомобил "Ауди А6“, управляван от 30-годишен мъж от Царево. Полицаите установили, че шофира след употреба на алкохол с концентрация - 1.21 промила.Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.