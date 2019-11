© БФС виж галерията "Футболът е игра, равна за всички, независимо от тяхната раса, пол или религия. С това послание Българският футболен съюз представи "The Scarf of Respect" - фенски шал, средствата от чиято продажба ще отидат за борбата с дискриминацията в любимия спорт, съобщиха от футболната централа.



Създаването на този благотворителен продукт е част от редица стъпки, които БФС ще предприеме като реакция срещу случилото се по време на eвропейската квалификация между България и Англия на 14 октомври. Традиционно футболните шалове показват принадлежността към определен клуб - "The Scarf of Respect" показва любовта към играта, равна за всички.



Шалът е вдъхновен от цветовете на българското знаме, но посланието е универсално - във футбола няма място за дискриминация от какъвто и да е характер."The Scarf of Respect" бе представен с фотосесия, в която се включиха капитанът на националния отбор Ивелин Попов, звездата на Ботев (Пд) Тодор Неделев, нападателите Марселиньо и Божидар Краев, вратарката на женския национален отбор Виктория Димова, футболисти от юношеския тим, фенове и служители от Национална футболна база "Бояна".



