конкурса за Дупката. Вчера изтече крайният срок за подаване на документи, а в системата за участие са постъпили над 140 заявления от проектантски и архитектурни бюра. Освен от България, документи са подали архитекти от над 30 държави, съобщиха от Община Бургас.
До конкурса за облагородяване на пространството, известно сред бургазлии като Дупката, се стигна след 15-годишна съдебна битка. Веднага след като Община Бургас успя да си върне собствеността на терена от близо 11 декара, беше направено допитване до бургазлии за съдбата му.
78% от анкетираните бяха категорични, че в центъра на града трябва да има зелена зона. Вторият най-предпочитан вариант е културна институция, а на трето място в допитването на бургазлии е идеята на терена да има сграда, свързана с образованието.
Желанието на бургазлии залегна и като основно изискване в международния конкурс.
Следващата седмица в Бургас ще се събере и 9-членното жури. В неговия състав влизат доказани експерти от България, Белгия, Германия, Турция, Нидерландия. Те ще имат нелеката задача да отсеят трите най-добри проекта от стотиците предложения, които ще разгледат.
Победителят в конкурса ще получи награда от 50 хил. евро, призът за второто място е 30 хил. евро, а за трето място е 15 хил. евро. Предвидени са и две поощрителни награди. След като станат ясни призьорите, Община Бургас ще представи техните проекти пред бургазлии.
Жителите на града са тези, които ще имат последната дума и ще кажат как искат да изглежда Дупката в сърцето на града.
Какво ще се случи с жабарника?
