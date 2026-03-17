Победителят в конкурса за Дупката в Бургас вече е ясен
Победителят в конкурса ще получи награда от 50 хил. евро. Призът за второто място е 30 хил. евро и бе спечелен от "Тони Начев ЕООД“. Трети останаха "Roncelli Studio“ от Дания, които ще получат 15 хил. евро за труда си.
В момента конкурсът се обжалва от полска фирма, която не е успяла да представи проекта си пред журито. След приключване на процедурата Община Бургас ще покани архитектурните бюра, класирани на челните места да представят лично пред Общинския съвет и бургаската общественост своите проекти.
В платформата на конкурса са публикувани всички идейни проекти, които са кандидатствали. Гражданите могат да ги разгледат и да се запознаят с тях от следния тук.
Предложението на "UNFORMED DESIGN“ се основава на присъствието на дупката в центъра на Бургас, която съществува от десетилетия. Вместо да я запълва, проектът избира да я съхрани, превръщайки я в публичен културен ландшафт. Цялостният дизайн е структуриран в три взаимносвързани слоя, всеки от които реагира на значението на дупката и връзката ѝ с околния градски контекст.
Документи за участие в конкурса постъпиха от над 140 проектантски и архитектурни бюра. Освен от България, свои предложения са подали архитекти от над 30 държави.
До конкурса за облагородяване на пространството, известно сред бургазлии като Дупката или Жабарника, се стигна след 15-годишна съдебна битка.
