Криминален тип превърна къмпинг "Градина" в своя златна мина
Автор: Иван Сотиров 09:30
©
30-годишен криминално проявен мъж от котленското село Градец е задържан за серия кражби на к-г "Градина“. При един от ударите му, осъществен на 24 юли, са задигнати два мобилни телефона и сумата от 400 лв. Те са откраднати от караваната на 63-годишен мъж, разположена в близост до заведението "Кайт бар“.

Полицаите разкрили, че апашът извършил още четири подобни кражби. Сред плячката му са мобилни телефони, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, микспулт и усилвател за музика. Откраднатите вещи са намерени и иззети.

На крадеца е повдигнато обвинение и му е взета мярка "Задържане под стража“ за срок до 72 часа.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
