Криминален тип превърна къмпинг "Градина" в своя златна мина

© 30-годишен криминално проявен мъж от котленското село Градец е задържан за серия кражби на к-г "Градина“. При един от ударите му, осъществен на 24 юли, са задигнати два мобилни телефона и сумата от 400 лв. Те са откраднати от караваната на 63-годишен мъж, разположена в близост до заведението "Кайт бар“.



Полицаите разкрили, че апашът извършил още четири подобни кражби. Сред плячката му са мобилни телефони, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, микспулт и усилвател за музика. Откраднатите вещи са намерени и иззети.



На крадеца е повдигнато обвинение и му е взета мярка "Задържане под стража“ за срок до 72 часа.