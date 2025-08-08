ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминален тип превърна къмпинг "Градина" в своя златна мина
Полицаите разкрили, че апашът извършил още четири подобни кражби. Сред плячката му са мобилни телефони, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, микспулт и усилвател за музика. Откраднатите вещи са намерени и иззети.
На крадеца е повдигнато обвинение и му е взета мярка "Задържане под стража“ за срок до 72 часа.
