Министерството на туризма с мащабни координирани проверки през летния сезон
Автор: Екип Burgas24.bg 16:40Коментари (0)225
Илюстрация
Министерството на туризма съвместно с още пет институции извършиха по-рано днес проверка на различни обекти на територията на град Созопол. Съвместните екипи на министерството, КЗП, Икономическа полиция, РЗИ, НАП и общината проверяваха за цялостното предоставяне на туристическата услуга и спазване на всички наредби и закони.

Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирослав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон. По данни на участващите институции не са установени нарушения, освен при едно заведение, за което е установено, че няма необходимата категоризация да извършва своята дейност. Предстои заведението да бъде запечатано.

"Тези мащабни проверки се извършват с цел превенция и осигуряване на една по-сигурна туристическа среда, които ще гарантират качеството на предлаганите услуги на българските и чуждестранни туристи и ще изградят доверие в сектора. Резултатите от днешната проверка ясно показват, че постоянството в целенасочената работа на толкова държавни институции дава резултат и нарушенията намаляват, с което се повишават сигурността на туристите и качеството на предлаганите услуги по Българското Черноморие по време на активния летен сезон“, заяви министър Мирослав Боршош. Той добави, че проверките няма да се ограничат само до обекти в град Созопол, а най-често срещаните нарушения във връзка с извършваните проверки досега на различни места, са свързани с неиздаване на касов бон и наличие на стоки с етикети без информация на български език. 

Паралелно с проверките в търговската зона, Министерството на туризма, чрез дирекция "Контролна и инспекционна дейност“, продължава активните инспекции на морските плажове по цялото Черноморие. Към момента са извършени 375 проверки на охраняеми морски плажове и 13 бр. на неохраняеми. Извършени са 8 бр. извънредни проверки. В резултат са изготвени 31 бр. предупреждения, наложени са 8 бр. неустойки и има съставени са 10 бр. АУАН на неохраняеми плажове. Нарушенията на охраняемите плажове са свързани с липса на медицински лица и непълно оборудване на медицинския екип, липса на изискуемия брой спасители, липса на информационни табели, както и обозначаване на работно време на водното спасяване не в съответствие с разпоредбите на новата НВДОВПБОП. При повторно неизпълнение на договорните задължения се прилагат санкционните клаузи и се налагат неустойки в съответния размер. Нарушенията на неохраняемите морски плажове са, за които са съставени актове, са свързани с поставени без правно основание преместваеми обекти и плажни принадлежности на територията на морския плаж и осъществяване на търговска дейност, както и за откриване и експлоатация на воден коридор без правно основание.



