ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Министерството на туризма с мащабни координирани проверки през летния сезон
Това е поредната мащабна съвместна проверка, организирана от Министерството на туризма, каквато заявка беше дадена от министър Мирослав Боршош във връзка с напредването на активния летен сезон. По данни на участващите институции не са установени нарушения, освен при едно заведение, за което е установено, че няма необходимата категоризация да извършва своята дейност. Предстои заведението да бъде запечатано.
"Тези мащабни проверки се извършват с цел превенция и осигуряване на една по-сигурна туристическа среда, които ще гарантират качеството на предлаганите услуги на българските и чуждестранни туристи и ще изградят доверие в сектора. Резултатите от днешната проверка ясно показват, че постоянството в целенасочената работа на толкова държавни институции дава резултат и нарушенията намаляват, с което се повишават сигурността на туристите и качеството на предлаганите услуги по Българското Черноморие по време на активния летен сезон“, заяви министър Мирослав Боршош. Той добави, че проверките няма да се ограничат само до обекти в град Созопол, а най-често срещаните нарушения във връзка с извършваните проверки досега на различни места, са свързани с неиздаване на касов бон и наличие на стоки с етикети без информация на български език.
Паралелно с проверките в търговската зона, Министерството на туризма, чрез дирекция "Контролна и инспекционна дейност“, продължава активните инспекции на морските плажове по цялото Черноморие. Към момента са извършени 375 проверки на охраняеми морски плажове и 13 бр. на неохраняеми. Извършени са 8 бр. извънредни проверки. В резултат са изготвени 31 бр. предупреждения, наложени са 8 бр. неустойки и има съставени са 10 бр. АУАН на неохраняеми плажове. Нарушенията на охраняемите плажове са свързани с липса на медицински лица и непълно оборудване на медицинския екип, липса на изискуемия брой спасители, липса на информационни табели, както и обозначаване на работно време на водното спасяване не в съответствие с разпоредбите на новата НВДОВПБОП. При повторно неизпълнение на договорните задължения се прилагат санкционните клаузи и се налагат неустойки в съответния размер. Нарушенията на неохраняемите морски плажове са, за които са съставени актове, са свързани с поставени без правно основание преместваеми обекти и плажни принадлежности на територията на морския плаж и осъществяване на търговска дейност, както и за откриване и експлоатация на воден коридор без правно основание.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 562
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Работи се по двата най-важни проекта за Българово
17:38 / 07.08.2025
Без камиони по част от АМ "Тракия" в петък и неделя до края на ав...
17:04 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Майка на две деца от Бургас се бори за живот! Нужни са още 4000 е...
16:23 / 07.08.2025
Отново много места в Бургас останаха без ток! Кога ще дойде - бож...
13:37 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече и...
12:04 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
От утре ни връхлита африканския "език" и Мелтем!
16:30 / 05.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета