От 02 май (събота) зелената зона за платено паркиране ще е с лятно работно време - от понеделник до неделя, включително, от 11:00 ч. до 20:00 ч.

"За целия период от 02 май до 30 септември безплатно ще се осъществява престоят на автомобили на официалните празници, а именно 6 май, 24 май, 06 септември и 22 септември“, съобщиха от Община Бургас.

Номерът за изпращане на SMS остава 1357.