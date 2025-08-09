© виж галерията Доброволците от общинската организация на Българския Червен кръст – Сунгурларе и Антоанета Алексиева, заместник-председател на местната структура, са на терен в подкрепа на пожарникарите, полицаите, горските служители и местната власт в борбата с мащабния пожар между Сунгурларе и с. Славянци.



Екипът на БЧК осигурява логистична подкрепа – доставка на питейна вода, храна и други основни материали за огнеборците и участващите в действията, както и съдействие при организацията на безопасността в засегнатите райони.



По последна информация не се налага евакуация на жителите на с. Славянци. Обитателите на Дома за възрастни хора в селото бяха временно изведени на сигурно място до овладяване на непосредствената опасност.



БЧК изказва признателност към всички институции, организации и граждани, които оказват съдействие и подкрепа в този критичен момент.