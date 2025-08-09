ЗАРЕЖДАНЕ...
|БЧК е на място в Сунгурларе
Екипът на БЧК осигурява логистична подкрепа – доставка на питейна вода, храна и други основни материали за огнеборците и участващите в действията, както и съдействие при организацията на безопасността в засегнатите райони.
По последна информация не се налага евакуация на жителите на с. Славянци. Обитателите на Дома за възрастни хора в селото бяха временно изведени на сигурно място до овладяване на непосредствената опасност.
БЧК изказва признателност към всички институции, организации и граждани, които оказват съдействие и подкрепа в този критичен момент.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
