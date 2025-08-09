ЗАРЕЖДАНЕ...
|Втори хеликоптер се включва в гасенето на пожара край Славянци, има готовност за евакуация на населението
Към момента един военен хеликоптер вече е на терен.
В огнената стихия е изгоряло "Шато Зеланос". Има опасност пламъците да обхванат и обектите на "Винекс Славянци".
Към момента населението на Славянци и Сунгурларе няма да бъде евакуирано. Властите обаче остават в готовност да предприемат и тази мярка, в случай че ситуацията се усложни. На територията на общината е обявено бедствено положение.
Метеорологичните условия са неблагоприятни. Вятърът е силен и духа в посока на огъня.
На терен работят девет противопожарни екипа, горски служители и доброволци.
