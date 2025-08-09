© Facebook виж галерията Втори хеликоптер се включва в гасенето на пожара край Славянци. Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на община Сунгурларе.



Към момента един военен хеликоптер вече е на терен.



В огнената стихия е изгоряло "Шато Зеланос". Има опасност пламъците да обхванат и обектите на "Винекс Славянци".



Към момента населението на Славянци и Сунгурларе няма да бъде евакуирано. Властите обаче остават в готовност да предприемат и тази мярка, в случай че ситуацията се усложни. На територията на общината е обявено бедствено положение.



Метеорологичните условия са неблагоприятни. Вятърът е силен и духа в посока на огъня.



На терен работят девет противопожарни екипа, горски служители и доброволци.



