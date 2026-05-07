Созопол приема Нефтохимик в регионалното дерби от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Срещата е в събота от 18:00 часа на стадиона в Царево.

"Очаквам да стане здрав мач, познаваме се достатъчно добре и двата отбора. В момента Нефтохимик се намира на по-предно класиране преди нас, но пък нашите резултати особено като домакини, напоследък са добри“, коментира преди двубоя старши треньорът Петър Кюмюрджиев, цитиран от Burgas24.bg.

"Допуснахме загуба от Димитровград, но се надявам да видя реакция още сега на двубоя с Нефтохимик. Да, съперникът е с традиии, клуб, който се развива добре, но аз очаквам да покажем възможностите си и по-добрият отбор да спечели“, добави още наставникът.