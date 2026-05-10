Нефтохимик постигна поредна победа в Югоизточната Трета лига, след като надигра Созопол с 3:1 в мач от XXXIV кръг на първенството, игран на Градския стадион в Царево, предаде репортер на Burgas24.bg.

Така "шейховете“ се изкачиха еднолично на 3-ото място в класирането с 59 точки.

Извън групата на "зелените“ бяха Васил Ангелов и Кристиян Илчев, който е болен.

В течение на двубоя официален дебют за мъжкия отбор на бургазлии направи роденият през 2009 г. кадър на школата Василий Василев.

Първият половин час бе равностоен като и двата отбора имаха своите опити за атака, но без да създадат опасни положения пред вратата на противника.

В 33-ата минута Нефтохимик получи златен шанс да излезе напред в резултата, но Венци Славов изпусна отсъдената за нарушение срещу Христо Георгиев дузпа.

В 42-ата Рамис Исмаилов напредна добре по фланга и пусна пас по земя към Мирослав Радев, но ударът на тарана мина над вратата на домакините.

В крайна сметка първото полувреме дойде при резултат 0:0.

Втората част започна по най-добрия начин за Созопол, който поведе още в 49-ата минута, след като Глен Хабимана и частица късмет позволиха на домакините да поведат.

Това обаче не сломи Нефтохимик и само 10 минути по-късно "зелените“ изравниха. Токмак получи топката на границата на наказателното поле на противника и отклони към Христо Георгиев, който със страхотен удар с десния крак не остави шанс за вратаря на Созопол.

Само 4 минути по-късно "шейховете“ имаха добър шанс да поведат в резултата. Рамис Исмаилов преодоля няколко съперници на крилото и пусна добър пас към Антон Узунов, но той не успя да реализира.

В 65-ата минута в крайна "шейховете“ стигнаха до обрат. Голмайстор бе Григор Солаков, който отбеляза след хубав рейд и шут от около 20 метра.

В 82-ата минута гостите имаха чудесен шанс да решат всичко в мача, но удар на Мирослав Радев бе спасен страхотно с една ръка от вратаря на Созопол.

180 секунди след това играч на домакините отправи хубав шут по земя, но Величков спаси.

В 87-ата минута Нефтохимик отбеляза трети гол. След центриране от фал на Венци Славов топката рикошира в играч на гостите. Най-добре се ориентира Тодор Петров, който отблизо с шпагат успя да добута топката в мрежата.

Сега в сряда в Югоизточната Трета лига предстои междинен кръг. Нефтохимик приема Родопа (Смолян) от 18:00 ч. на ст. "Лазур“ в Бургас, а в същия час Созопол е домакин на Хасково.

Созопол – Нефтохимик 1:3

49′ 1:0 Г. Хабимана

59′ 1:1 Хр. Георгиев

’65 1:2 Г. Солаков

’87 1:3 Т. Петров