Един от най-коравите бургаски бойци Антон Янчев ще бъде част от файт картата на BRAVE тази година. А още по-сигурно е, че мениджърът Теодор Карастоянов ще го противопостави срещу силен съперник в клетката.

А в първия ден на месец май, 29-годишният Антон защити достойно черен колан по BJJ, който му бе връчен лично от изпитващият бразилец Родриго Перейра. Янчев тренира активно с GF Team в Бургас от 2018 година, а отличието е още една крачка в израстването и професионалната му кариера.

"Антон натрупа опит, много е техничен и трябва да срещне силен съперник, за да покаже потенциала си“, коментира Карастоянов, който от месеци преговаря с мачмейкъра на BRAVE CF за внушителната файт карта на тазгодишното издание.

Както е известно бургаската надежда в ММА вече е провеждал подготовка в състава на Allstars Gym в Стокхолм с легендата Хамзат Чимаев, а през 2025 проведе подготвителен лагер и в Аликанте, Испания с братята Климент и Александър Топурия.

Антон Янчев има 4 победи в професионалния ММА и нито една загуба.