Футболният отбор на Созопол остана без двама основни футболисти до края на сезона, съобщиха от клуба, цитирани от Burgas24.bg.

Извън сметките на старши треньора Петър Кюмюрджиев са защитникът Стоян Кижев и атакуващият полузащитник Аюб Ел Мансури.

Двамата са с травми и няма да могат да помогнат в битките на отбора до края на сезона в Югоизточната Трета лига.

Както Bugras24.bg. вече съобщи, следващото предизвикателство за Созопол в първенството е домакинството на Нефтохимик в събота.

Срещата ще се проведе на Градския стадион в Царево поради продължаващия ремонт на ст. "Арена Созопол".