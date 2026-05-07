Футболният отбор на Созопол остана без двама основни футболисти до края на сезона, съобщиха от клуба, цитирани от Burgas24.bg.
Извън сметките на старши треньора Петър Кюмюрджиев са защитникът Стоян Кижев и атакуващият полузащитник Аюб Ел Мансури.
Двамата са с травми и няма да могат да помогнат в битките на отбора до края на сезона в Югоизточната Трета лига.
Както Bugras24.bg. вече съобщи, следващото предизвикателство за Созопол в първенството е домакинството на Нефтохимик в събота.
Срещата ще се проведе на Градския стадион в Царево поради продължаващия ремонт на ст. "Арена Созопол".
