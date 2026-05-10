32-годишен участник от престижното колоездачно състезание "Джиро д'Италия" е бил приет по спешност в болница "Пирогов" късно снощи. След транспортирането му в лечебното заведение, на спортиста са направени пълни медицински изследвания. Към момента той е настанен в клиниката по травматология, където остава под наблюдение. Лекарите съобщават за Plovdiv24.bg, че състоянието му е стабилно и няма опасност за живота му.
Припомняме, че в събота вторият етап на Джиро д'Италия между Бургас и Велико Търново беше временно спрян заради тежко падане при село Мерданя, община Лясковец - на 23 км от финала във Велико Търново. По първоначална информация колоездачите са влезли с прекалено висока скорост - над 70 км/ч - в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент.
Днес третият етап от колоездачното състезание Giro d’Italia преминава през Пловдив. Това е и причината движението на автомобили по много улици и булеварди да бъде спряно днес между 5,00 и 14.30 часа.
