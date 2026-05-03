Звездата на България в моторните спортове Никола Цолов нямаше късмет и отпадна след удар от бивш съотборник в основното състезание на Гран при на Маями във Формула 2.
19-годишният пилот на "Campos Racing" стартира от 10-о място в състезанието отвън Океана, което се проведе след буря и при наводнена писта.
Мегаталантът, който вчера взе победата в спринта, днес започна силно и още на правата на старта спечели две позиции, но при първия завой бе ударен от бившия си съотборник Тасанапол Интрапувашак от Тайланд, което сложи край на състезанието му.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.