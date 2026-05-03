Звездата на България в моторните спортове Никола Цолов нямаше късмет и отпадна след удар от бивш съотборник в основното състезание на Гран при на Маями във Формула 2.

19-годишният пилот на "Campos Racing" стартира от 10-о място в състезанието отвън Океана, което се проведе след буря и при наводнена писта.

Мегаталантът, който вчера взе победата в спринта, днес започна силно и още на правата на старта спечели две позиции, но при първия завой бе ударен от бившия си съотборник Тасанапол Интрапувашак от Тайланд, което сложи край на състезанието му.