|Задържаха извършителя на умишлено предизвикания пожар в община Средец
Лицето е български гражданин, жител на селото, на 59 г. с имена Иван Мишев Тодоров. който е направил пълни самопризнания пред органите на реда.
Като причина за деянието извършителят е изтъкнал, че е предизвикал пожара поради недоволство към местния кмет на селото за това, че не е организирано почистването на населеното място от сухата тревна растителност и затова е решил своеволно с кибрит да запали тревата в близост до дома си, неосъзнавайки обществената опасност на деянието, което извършва.
Предвид бързата и професионална намеса на органите за пожарна безопасност, пожарът не е обхванал дворовете и къщите в непосредствена близост до пожара и не са налице материални загуби. По случая предстои да бъде образувано производство под наблюдение на прокуратурата и на нарушителя да бъде наложена наказателна санкция или административна глоба в размер на до 2 хиляди лв. съгласно Закона за МВР.
