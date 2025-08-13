Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой

© Мъжът, избягал, след като блъсна двама възрастни, возещи се на мотор край Ахелой, бе заловен от полицията, съобщиха за "Фокус" от МВР.



Провинилият се се е опитвал да заличи следите от инцидента в момента, в който е бил хванат от униформените.



Направени са му полеви тестове за наркотици и алкохол, които са били отрицателни.



Той има и предишни провинения на пътя.



Предстои на мъжа да бъде повдигнато обвинение.