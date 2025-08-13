ЗАРЕЖДАНЕ...
|Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
Провинилият се се е опитвал да заличи следите от инцидента в момента, в който е бил хванат от униформените.
Направени са му полеви тестове за наркотици и алкохол, които са били отрицателни.
Той има и предишни провинения на пътя.
Предстои на мъжа да бъде повдигнато обвинение.
