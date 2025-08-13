Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
Автор: Николай Парашкевов 12:38Коментари (0)1200
©
Мъжът, избягал, след като блъсна двама възрастни, возещи се на мотор край Ахелой, бе заловен от полицията, съобщиха за "Фокус" от МВР.

Провинилият се се е опитвал да заличи следите от инцидента в момента, в който е бил хванат от униформените.

Направени са му полеви тестове за наркотици и алкохол, които са били отрицателни.

Той има и предишни провинения на пътя.

Предстои на мъжа да бъде повдигнато обвинение.



Още по темата: общо новини по темата: 604
13.08.2025 Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
13.08.2025 Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
12.08.2025 17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
12.08.2025 Военна прокуратура поема случая с катастрофата, при която загина капитан Николай Илиев
12.08.2025 Пиян шофьор е виновен за катастрофата, която създаде километрично задръстване на АМ "Тракия"
11.08.2025 Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско
предишна страница [ 1/101 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Закопчаха двама поморийци с дрога
11:19 / 13.08.2025
Пожарът в Сунгурларско е локализиран, има три активни огнища
10:18 / 13.08.2025
Инцидент с тротинетка в Слънчев бряг
10:04 / 13.08.2025
Тежка катастрофа с жертва на пътя Бургас-Слънчев бряг
09:01 / 13.08.2025
Над 20 екипа на пожарната и хеликоптер остават при пожара в Сунгу...
19:18 / 12.08.2025
Дрогиран айтозлия остана без кола
17:21 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаските евреи
11:19 / 12.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха група за отвличания
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Във Варна убиха мъжа на скандалната миска Анита Мейзер
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: