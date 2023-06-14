Дербито Левски - ЦСКА-София в 13-и кръг на новия сезон в efbet Лига (ПРОГРАМА) Автор: Екип Burgas24.bg 13:11 / 14.06.2023 Коментари (0) 84 © levski.bg Най-голямото дерби в родния футбол, това между Левски и ЦСКА-София, ще се проведе в 13-и кръг на новия сезон в efbet Лига, предаде "Фокус".



Домакини са "армейците".



Форматът на efbet Лига се запазва от миналия сезон - 16 отбора и плейофна фаза в същия регламент.



Есенният полусезон ще завърши на 10-и декември, като за 17-и декември е предвидена дата за отложени мачове.



Пролетният полусезон пък ще започне на 18-и февруари и ще завърши на 24/25 май, след което ще бъдат проведени баражите.



Финалът за Купата на България е насрочен за 15 май.



По искане на МВР София се разминават домакинствата на Левски и ЦСКА-София, както и на Локомотив (София) и Славия.



Както стана ясно по-рано, шампионатът се открива с пловдивското дерби между Локомотив и Ботев.



I КРЪГ – 14/17 юли



Локомотив София - Ботев Враца



Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив



Левски - ЦСКА 1948



Пирин Благоевград - Берое



Арда Кърджали - Черно море



Хебър Пазарджик - ЦСКА-София



ФК Крумовград - Лудогорец



Етър Велико Търново - Славия



II КРЪГ – 21/24 юли



Ботев Враца - Славия



Лудогорец Разград - Етър Велико Търново



ЦСКА-София - ФК Крумовград



Черно море - Хебър Пазарджик



Берое - Арда Кърджали



ЦСКА 1948 - Пирин Благоевград



Ботев Пловдив - Левски



Локомотив София - Локомотив Пловдив



III КРЪГ – 28/30 юли



Локомотив Пловдив - Ботев Враца



Левски - Локомотив София



Пирин Благоевград - Ботев Пловдив



Арда Кърджали - ЦСКА 1948



Хебър Пазарджик - Берое



ФК Крумовград - Черно море



Етър Велико Търново - ЦСКА-София



Славия - Лудогорец



IV КРЪГ – 4/7 август



Ботев Враца - Лудогорец



ЦСКА-София - Славия



Черно море - Етър Велико Търново



Берое - ФК Крумовград



ЦСКА 1948 - Хебър Пазарджик



Ботев Пловдив - Арда Кърджали



Локомотив София - Пирин Благоевград



Локомотив Пловдив - Левски



V КРЪГ – 11/14 август



Левски - Ботев Враца



Пирин Благоевград - Локомотив Пловдив



Арда Кърджали - Локомотив София



Хебър Пазарджик - Ботев Пловдив



ФК Крумовград - ЦСКА 1948



Етър Велико Търново - Берое



Славия - Черно море



Лудогорец - ЦСКА-София



VI КРЪГ – 18/21 август



Ботев Враца - ЦСКА-София



Черно море - Лудогорец



Берое - Славия



ЦСКА 1948 - Етър Велико Търново



Ботев Пловдив - ФК Крумовград



Локомотив София - Хебър Пазарджик



Локомотив Пловдив - Арда Кърджали



Левски - Пирин Благоевград



VII КРЪГ – 25/28 август



Пирин Благоевград - Ботев Враца



Арда Кърджали - Левски



Хебър Пазарджик - Локомотив Пловдив



ФК Крумовград - Локомотив София



Етър Велико Търново - Ботев Пловдив



Славия - ЦСКА 1948



Лудогорец - Берое



ЦСКА-София - Черно море



VIII КРЪГ – 1/3 септември



Ботев Враца - Черно море



Берое - ЦСКА-София



ЦСКА 1948 - Лудогорец Разград



Ботев Пловдив - Славия



Локомотив София - Етър Велико Търново



Локомотив Пловдив - ФК Крумовград



Левски - Хебър Пазарджик



Пирин Благоевград - Арда Кърджали



IX КРЪГ – 15/18 септември



Арда Кърджали - Ботев Враца



Хебър Пазарджик - Пирин Благоевград



ФК Крумовград - Левски



Етър Велико Търново - Локомотив Пловдив



Славия - Локомотив София



Лудогорец - Ботев Пловдив



ЦСКА-София - ЦСКА 1948 София



Черно море - Берое



X КРЪГ – 22/25 септември



Ботев Враца - Берое



ЦСКА 1948 - Черно море Варна



Ботев Пловдив - ЦСКА-София



Локомотив София - Лудогорец



Локомотив Пловдив - Славия



Левски - Етър Велико Търново



Пирин Благоевград - ФК Крумовград



Арда Кърджали - Хебър Пазарджик



XI КРЪГ – 26/28 септември (междинен)



Хебър Пазарджик - Ботев Враца



ФК Крумовград - Арда Кърджали



Етър Велико Търново - Пирин Благоевград



Славия - Левски



Лудогорец - Локомотив Пловдив



ЦСКА-София - Локомотив София



Черно море - Ботев Пловдив



Берое - ЦСКА 1948



XII КРЪГ – 29/02 септември/октомври



Ботев Враца - ЦСКА 1948



Ботев Пловдив - Берое



Локомотив София - Черно море



Локомотив Пловдив - ЦСКА-София



Левски - Лудогорец



Пирин Благоевград - Славия



Арда Кърджали - Етър Велико Търново



Хебър Пазарджик - ФК Крумовград



XIII КРЪГ – 6/8 октомври



ФК Крумовград - Ботев Враца



Етър Велико Търново - Хебър Пазарджик



Славия - Арда Кърджали



Лудогорец - Пирин Благоевград



ЦСКА-София - Левски



Черно море - Локомотив Пловдив



Берое - Локомотив София



ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив



XIV КРЪГ – 20/23 октомври



Ботев Враца - Ботев Пловдив



Локомотив София - ЦСКА 1948



Локомотив Пловдив - Берое



Левски - Черно море



Пирин Благоевград - ЦСКА-София



Арда Кърджали - Лудогорец



Хебър Пазарджик - Славия



ФК Крумовград - Етър Велико Търново



XV КРЪГ – 27/30 октомври



Етър Велико Търново - Ботев Враца



Славия - ФК Крумовград



Лудогорец - Хебър Пазарджик



ЦСКА-София - Арда Кърджали



Черно море - Пирин Благоевград



Берое - Левски София



ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив



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