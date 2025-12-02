Арда приема Ботев Пловдив в последното си домакинство за годината
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Играчите на Александър Тунчев се намират 9-а позиция с 20 точки. Кърджалийци спечелиха 2 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 2 победи, 3 равенства и 4 поражения при голова разлика 7:10. Последната срещат между двата тима завърши 0:5 за Арда.
Момчетата на Димитър Димитров са 11-и с 20 точки. "Канарчетата" имат 3 победи в последните си 5 двубоя, а като гости имат 4 победи и 4 загуби при голова разлика 16:12. Ботев няма победа в последните си 5 двубоя с Арда.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Арда е 2.20, докато този за Ботев е 3.66. Равенството е оценено на 3.10.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за кърджалийци е оценен на 2.04, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 3.75. Равенството е оценено на 3.30.
ФК Созопол приключи календарната година като отборът с най-добри показатели за последните 7 мача
01.12
