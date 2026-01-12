в интервю за "Спортът на Фокус" на радио "Фокус" след церемонията "Млад спортист на България".- Това е изключително значима и ценна анкета, защото това дава шанс да оценим по достойнство върховите постижения на нашите най-млади спортисти. Както знаете интересът винаги е към мъжкото и женското направление. Много често едни сериозни постижения на младите ни състезатели остават незабелязани. Остават извън обществения отзвук и внимание. Заради това е много важно, че тази анкета я има вече 14 години и тя придоби традиция и възможност да оценим таланта, постиженията, усилията на нашите състезатели.- Бих казала, че е срам за цяла България ситуацията, в която е поставен Българския олимпийски комитет, цялото олимпийско движение. Това е недостойно, неспортсменски, извън всякакви правила и ценности.Тази съдебна сага, в която ни вкара предишното ръководство - и Белчо Горанов, и Стефка Костадинова, не знам каква е тяхната цел. Сигурно искат служебна победа, нямам представа. Всички тези въпроси трябва да бъдат насочени към тях. Какво точно искат? Каква е тяхната цел? Какво се стремят да направят? Каква е тяхната визия за развитието на БОК? За мен това е една блокирана организация и абсурдна ситуация.Правим всичко възможно състезателите да участват абсолютно безпрепятствено на Олимпийските игри в Кортина. Поддържам почти ежедневна връзка с организационния комитет на Игрите, подписвам всички акредитации и документи за участие на нашите атлети, треньори, специалисти. Всичко това върви при много тежки условия, защото работим без да разполагаме със средства, без екип, без щаб. Имам наш щаб, който работи в моя офис, което е изключително абсурдна ситуация, защото Международният олимпийски комитет отдавна призна БОК. Вписани сме във всякакви международни структури, само в Българския съд не сме вписани заради съдебната сага и многобройните дела, които имат една единствена цел - някой да спечели служебно чрез съдебна процедура.- Не мога да го коментирам. Смятам, че съдиите също са отговорни хора, съдиите също трябва да изпълняват своите ангажименти и задължения спрямо закона, спрямо правилниците, но това е абсурдно.Няколко са мотивите, с които се обжалват решенията на Общото събрание. Едно, от които е датата за моята кандидатура. Толкова ли е трудно да се преброят 20 дена. Г-жа Костадинова и г-н Белчо Горанов не успяха ли да ги преброят преди самото заседание, преди самото Общо събрание, та сега вкараха нещата в съдебна сага. Може би това беше нарочно, умишлено, сега създаден прецедент само да си напълнят съдийските състави с безброй молби просто да затлачваме съда...- Не мога да кажа. Не ги броя. Питайте Белчо Горанов. Той, според мен, ги следи.- Тя е възмутена. Още повече, че става въпрос за един състезател, който дълги години - 20 години управляваше БОК и според нея един такъв голям състезател не би изпаднал в такава ситуация и в такова положение.Бойко СЕРАФИМОВ