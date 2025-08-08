Морето завлече 18-годишен край "Аркутино", издирват го

© 18-годишен младеж бе завлечен навътре в морето от силното течение до кея на плаж "Аркутино", разбра "Burgas24.bg".



Сигнал за инцидента е подаден вчера на обяд в РПУ Приморско. Плажът не разполага със спасителни постове и е неохраняем. Младежът от Сливен е бил заедно с непълнолетната си приятелка. Той влязъл в морето, но силното течение го завлякло под водата. Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които впоследствие се присъединил и водолазен екип, младежът все още не е открит. Издирвателните действия продължават и през днешния ден.