Няколко рибки, морски дарове и много лимони с претенции за звезда Мишлен в Созопол! Това плато взриви мрежата

© Фейсбук Турист, посетил заведение в центъра на Созопол, зяпна при вида на чинията която му бе поднесена. Срещу 45 български лева летовникът е получил, както се вижда на снимката, 5 рибки, от които 1 наряза на две, около 5 скаридки, 5 шайби паниран калмар, 2 чери доматчета, нещо като пюре (вероятно скордаля) и щедри резени лимон, видя Burgas24.bg.



"450 г плато за 45 лв. в центъра на Созопол. Чисто ново. Приказка. С още два-три лимона ще го докарат до килограм.



Защитавам ресторантите, но това важи най-вече за София. Естествено, че има и изключения. Но в Созопол не попаднах на нито едно. Нагли аматьори“, написа потресеният клиент.