|Няколко рибки, морски дарове и много лимони с претенции за звезда Мишлен в Созопол! Това плато взриви мрежата
"450 г плато за 45 лв. в центъра на Созопол. Чисто ново. Приказка. С още два-три лимона ще го докарат до килограм.
Защитавам ресторантите, но това важи най-вече за София. Естествено, че има и изключения. Но в Созопол не попаднах на нито едно. Нагли аматьори“, написа потресеният клиент.
