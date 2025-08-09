Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Опасност от взрив на бензиностанция и 10 000 изпепелени декара гора в Сунгурларско
Автор: Екип Burgas24.bg 21:04Коментари (0)67
©
Нова вълна от пожари в страната. В Сунгурларе се борят с огъня цял ден. Горят сухи треви, а пламъците са на около километър от село Славянци, има опасност за населението.

Наложи се евакуацията на дом за възрастни хора, а в гасеното се включиха и хеликоптери. Имало е опасност да се взриви бензиностанция. Унищожени са близо 10 000 декара гора.

В двора си, под обедното слънце и мириса на изгоряло, баба Нора от Славянци е подготвила маркуч – нейния личен фронт срещу огъня.

"Притеснявам се. Аз сега съм по-спокойна, че пожарната е тук. И сме сложили маркучи на чешмите, да може да подпомогнем и ние с гасенето, но засега е спокойно. На никого не пожелавам. Особено ние, възрастните хора, сме малко по-трудно подвижни. Ако няма млади хора покрай нас, ще загинем", каза Нора.

Пред съседната къща гледат с тревога пълзящия към къщите дим

"Гори боровата гора над селото. Стоим всички на крак, чакаме.  Полиция, пожарна, всички са на крак. Не са спирали момчетата от вчера от обед. От Сунгурларе мина и вятърът го духа насам. Постоянно се сменя позицията вятърът, духа отляво, отдясно", заяви доброволецът Петър Петров.

Пожарът в Сунгурларско е овладян, но остава с огромен мащаб. Изгорели са гори, ниви и десетки декари лозя.  

"Към момента има евакуирани 40 души от дом за лица с деменция. Настанени са в град Сунгурларе в дневния център за възрастни хора. Евакуирахме и няколко къщи, които са близо до гората с цел превантивност", посочи кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.

"В самия Винпром има бензиностанцията, която е с вкопан резервоар, така че самият резервоар е в земята, но въпреки всичко, има масла, варели, има бензинова клонка, има складове, които, за съжаление, буквално се опират от първите дървета в гората, така че има пряка опасност", коментира директорът на РСПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев.

Надвечер вятърът утихна и баба Нора се надява огънят да бъде напълно загасен. 

На място тук в Славянци и в околностите цяла нощ не останат да дежурят пожарни екипи. В гасенето на огъня са се включили и десетки доброволци, информира Bulgaria ON AIR.



Още по темата: общо новини по темата: 7
09.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
09.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Заради адския пожар: Кметът на Сунгурларе обяви бедствено положен...
14:48 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуиранит...
13:59 / 09.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Задържаха извършителя на умишлено предизвикания пожар в община Ср...
20:50 / 08.08.2025
Нос "Червенка" в Созопол е един от най-големите имоти с отпаднала...
19:41 / 08.08.2025
Любопитни данни от НСИ за Бургаско
16:44 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Собственик на пицария в Созопол, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:41 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:25 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече избират нови търговски маршрути
12:04 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Магда от Бургас е първата любов на Рачков и не успя да сдържи емоциите си
22:51 / 08.08.2025
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: