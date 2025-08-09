Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Заради адския пожар: Кметът на Сунгурларе обяви бедствено положение!
Автор: Иван Сотиров 14:48Коментари (0)169
©
виж галерията
Кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов обяви бедствено положение в землищата на Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево за неопределено време, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме огънят бушува в гориста местност, ниви и лозови масиви. Евакуирани са 40 души, които са настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, където все още няма опасност за жителите, но ситуацията е динамична и се наблюдава. В момента огънят е между двата завода и има опасност за "Винекс Славянци" да бъде обхванат от стихията.

Шато "Зеланус" за съжаление няма да бъде спасено, поне по данни на огнеборците, които са на терен. Повикан е хеликоптер, който се очаква всеки момента да се включи в загасителните действия.  

Пожарът е тръгнал вчера от с. Балабанчево, минал през с. Бероново, Сунгурларе, Скала и в момента в Славянци. 

9 противопожарни екипа са на място, доброволци се включват в борбата с огъня. Един хеликоптер също е на терен, като се очаква втори.




Още по темата: общо новини по темата: 195
09.08.2025 Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
09.08.2025 Огромен пожар гори край Сунгурларе: Огънят застрашава да навлезе в близко
село
09.08.2025 Пожар на АМ "Тракия" в посока Бургас
08.08.2025 Затвориха Дарданелите заради масивни пожари в Турция
08.08.2025 Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
08.08.2025 Пожар в болница в Атина, започнала е евакуация
предишна страница [ 1/33 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Задържаха извършителя на умишлено предизвикания пожар в община Ср...
20:50 / 08.08.2025
Нос "Червенка" в Созопол е един от най-големите имоти с отпаднала...
19:41 / 08.08.2025
Любопитни данни от НСИ за Бургаско
16:44 / 08.08.2025
Няколко рибки, морски дарове и много лимони с претенции за звезда...
11:52 / 08.08.2025
Морето завлече 18-годишен край "Аркутино", издирват го
08:08 / 08.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Собственик на пицария в Созопол, работила незаконно: България е частна американска фирма и няма право да ми изисква категоризация
22:41 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
13:25 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече избират нови търговски маршрути
12:04 / 07.08.2025
Морето в Бургас е "пералня"!
16:54 / 07.08.2025
Магда от Бургас е първата любов на Рачков и не успя да сдържи емоциите си
22:51 / 08.08.2025
Преди 87 години официално откриват тази емблематична за Бургас сграда
12:12 / 07.08.2025
Актуални теми
Пожари 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Закупуване на самолети F-16
Здравко Жилов загуби брат си, снаха си и двете им деца при пожар
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: