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|Ясни са номинациите за 20-ото издание на анкетата "Футболист на Футболистите"
Всяка година в края на футболния сезон Асоциацията на българските футболисти организира единствената по рода си у нас анкета "Футболист на Футболистите". В нея участват всички футболисти от Първа и Втора лига - българи и чужденци. Целта е играчите сами да изберат най-добрия измежду тях за настоящия футболен сезон.
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|Президентът на Асоциацията на българските футболисти Дончо Донев награди последния победител в анкетата Димитър Илиев от Локомотив (Пловдив)
Анкетата се състои от три основни раздела:
- Футболист на Футболистите
- Най-добър млад футболист
- Най-добър треньор
Състезателките от Женската футболна лига за 6-и пореден път също избират Най-добрата футболистка за сезона.
Тази година заради пандемията от COVID-19 няма да има тържествена церемония с награждаване на призьорите. Резултатите ще бъдат обявени, след като приключи гласуването на футболистите, а победителите ще получат своите награди допълнително.
ЕТО ВСИЧКИ НОМИНАЦИИ В 20-ОТО ИЗДАНИЕ НА АНКЕТАТА
"ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ“, СЕЗОН 2020/2021
РАЗДЕЛ ФУТБОЛИСТ НА ФУТБОЛИСТИТЕ
Димитър ИЛИЕВ (Локомотив Пд)
Антон НЕДЯЛКОВ (Лудогорец)
Кирил ДЕСПОДОВ (Лудогорец)
Клаудиу КЕШЕРЮ (Лудогорец)
Георги ЙОМОВ (ЦСКА-София)
Тиаго РОДРИГЕС (ЦСКА-София)
Бирсент КАРАГАРЕН (Локомотив Пд)
Спас ДЕЛЕВ (Арда)
Мартин КАМБУРОВ (ЦСКА 1948 и Берое)
Ивайло ЧОЧЕВ (ЦСКА 1948)
РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ
Доминик ЯНКОВ (Лудогорец)
Марин ПЕТКОВ (Левски)
Светослав ВУЦОВ (Славия)
Димитър ТОНЕВ (Ботев Пд)
Станислав РАБОТОВ (Ботев Пд)
Симеон ПЕТРОВ (ЦСКА 1948)
Димитър МИТКОВ (ЦСКА 1948)
Мартин ПЕТКОВ (Левски)
Преслав БОРУКОВ (Етър)
Виктор ПОПОВ (Черно море)
РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР
Валдас ДАМБРАУСКАС (Лудогорец)
Александър ТУНЧЕВ (Локомотив Пд)
Любослав ПЕНЕВ (Царско село и ЦСКА-София)
Николай КИРОВ (Арда)
Илиан ИЛИЕВ (Черно море)
РАЗДЕЛ НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА
Нора ДИМИТРОВА (НСА)
Ивана НАЙДЕНОВА (НСА)
Тея ПЕНКОВА (НСА)
Диана-Михаела АТАНАСОВА (Локомотив Пд)
Вероника ГОЦЕВА (Локомотив Пд)
Нина ГЕОРГИЕВА (Локомотив Ст.З.)
Полина РЪСИНА (Пирин Лейдис)
Мирела МОЕВА (Етър)
ЕТО ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ПОБЕДИТЕЛИ В АНКЕТАТА:
Футболист на Футболистите:
Сезон 2001/2002 - Владимир Манчев (ЦСКА)
Сезон 2002/2003 - Велизар Димитров (ЦСКА)
Сезон 2003/2004 - Мартин Камбуров (Локомотив Пд)
Сезон 2004/2005 - Христо Янев (ЦСКА)
Сезон 2005/2006 - Даниел Боримиров (Левски)
Сезон 2006/2007 - Христо Йовов (Левски)
Сезон 2007/2008 - Георги Христов (Ботев Пд)
Сезон 2008/2009 - Мартин Камбуров (Локомотив Сф)
Сезон 2009/2010 – Ивелин Попов (Литекс)
Сезон 2010/2011 – Дока Мадурейра (Литекс)
Сезон 2011/2012 – Жуниор Мораеш (ЦСКА)
Сезон 2012/2013 – Георги Миланов (Литекс)
Сезон 2013/2014 – Владислав Стоянов (Лудогорец)
Сезон 2014/2015 – Марселиньо (Лудогорец)
Сезон 2015/2016 – Владислав Стоянов (Лудогорец)
Сезон 2016/2017 - Марселиньо (Лудогорец)
Сезон 2017/2018 – Тодор Неделев (Ботев Пд)
Сезон 2018/2019 - Тодор Неделев (Ботев Пд)
Сезон 2019/2020 – Димитър Илиев (Локомотив Пд)
Най-добър млад футболист:
Сезон 2001/2002 - Емил Гъргоров (Локомотив Сф)
Сезон 2002/2003 - Емил Гъргоров (ЦСКА)
Сезон 2003/2004 - Чавдар Янков (Славия)
Сезон 2004/2005 - Чавдар Янков (Славия)
Сезон 2005/2006 - Валери Домовчийски (Левски)
Сезон 2006/2007 - Валери Домовчийски (Левски)
Сезон 2007/2008 – Николай Димитров (Левски)
Сезон 2008/2009 - Спас Делев (Пирин Бл)
Сезон 2009/2010 – Исмаил Иса (Локомотив Мз)
Сезон 2010/2011 – Александър Тонев (ЦСКА)
Сезон 2011/2012 – Георги Миланов (Литекс)
Сезон 2012/2013 – Тодор Неделев (Ботев Пд)
Сезон 2013/2014 – Ивайло Чочев (ЦСКА)
Сезон 2014/2015 – Цветелин Чунчуков (Ботев Пд)
Сезон 2015/2016 – Кристиян Малинов (Литекс)
Сезон 2016/2017 - Кирил Десподов (ЦСКА-София)
Сезон 2017/2018 - Кирил Десподов (ЦСКА-София)
Сезон 2018/2019 – Мартин Минчев (Черно море)
Сезон 2019/2020 – Филип Кръстев (Славия)
Най-добър треньор:
Сезон 2001/2002 - Ферарио Спасов (Литекс)
Сезон 2002/2003 - Стойчо Младенов (ЦСКА)
Сезон 2003/2004 - Едуард Ераносян (Локомотив Пд)
Сезон 2004/2005 - Миодраг Йешич (ЦСКА)
Сезон 2005/2006 - Станимир Стоилов (Левски)
Сезон 2006/2007 – Станимир Стоилов (Левски)
Сезон 2007/2008 - Стойчо Младенов (ЦСКА)
Сезон 2008/2009 - Станимир Стоилов (Литекс)
Сезон 2009/2010 – Илиан Илиев (Берое)
Сезон 2010/2011 – Любослав Пенев (Литекс)
Сезон 2011/2012 – Димитър Димитров (Черноморец Бс)
Сезон 2012/2013 – Христо Стоичков (Литекс)
Сезон 2013/2014 – Стойчо Стоев (Лудогорец)
Сезон 2014/2015 – Димитър Васев (Локомотив Сф)
Сезон 2015/2016 – Георги Дерменджиев (Лудогорец)
Сезон 2016/2017 - Георги Дерменджиев (Лудогорец)
Сезон 2017/2018 – Николай Киров (Ботев Пд)
Сезон 2018/2019 – Илиан Илиев (Черно море)
Сезон 2019/2020 – Бруно Акрапович (Локомотив Пд)
Най-добра футболистка:
Сезон 2015/2016 – Силвия Радойска (НСА)
Сезон 2016/2017 – Силвия Радойска (НСА)
Сезон 2017/2018 – Вероника Гоцева (Спортика Бг)
Сезон 2018/2019 – Ивана Найденова (НСА)
Сезон 2019/2020 – Ивана Найденова (НСА)
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