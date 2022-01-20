Äæîêîâè÷ çàâåæäà äåëî çà 4 ìèëèîíà åâðî

Ñâåòîâíèÿò ¹1 â ìúæêèÿ òåíèñ Íîâàê Äæîêîâè÷ ïëàíèðà äà çàâåäå äåëî ñðåùó àâñòðàëèéñêèòå âëàñòè çà áëèçî 4 ìèëèîíà åâðî, òâúðäè "Sun“. Êàêòî å èçâåñòíî, ñúðáèíúò íå áåøå äîïóñíàò äî ó÷àñòèå íà Australian Open, ñëåä êàòî âëàñòèòå äâà ïúòè àíóëèðàõà âèçàòà ìó, à íàêðàÿ ãî äåïîðòèðàõà è òîé òðÿáâàøå äà ñå ïðèáåðå â Áåëãðàä.
© Èíñòàãðàì
Ñàãàòà ñ Äæîêîâè÷ çàïî÷íà íà 6 ÿíóàðè, êîãàòî íå áåøå äîïóñíàò äî àâñòðàëèéñêà çåìÿ è îò ëåòèùåòî áåøå íàñòàíåí â õîòåë çà èìèãðàíòè, òúé êàòî âëàñòèòå íå ïðèçíàõà ìåäèöèíñêîòî ìó èçêëþ÷åíèå çà ëèïñà íà âàêñèíàöèÿ ïðîòèâ êîðîíàâèðóñ.
Îáæàëâàíåòî ìó áåøå óâàæåíî, íî ñëåä òîâà ìèíèñòúðúò ïî åìèãðàöèîííèòå âúïðîñè Àëåêñ Õîóê åäíîëè÷íî îòìåíè îòíîâî âèçàòà ìó, à Ôåäåðàëíèÿò ñúä ïîòâúðäè ðåøåíèåòî ìó. Â êðàéíà ñìåòêà, íà 17 ÿíóàðè Äæîêîâè÷ áåøå äåïîðòèðàí îáðàòíî â Ñúðáèÿ.
Ïîðàäè òàçè ïðè÷èíà è ïðîïóñíàòèòå âúçìîæíîñòè Íîëå è àäâîêàòèòå ìó ïîäãîòâÿò èñê.
Ìàéêàòà íà Äæîêîâè÷ - Äèÿíà, ïúê îáÿñíè, ÷å óñëîâèÿòà âúâ âúïðîñíèÿ õîòåë çà èìèãðàíòè ñà áèëè óæàñíè, õðàíàòà å áèëà ëîøà, à â ñòàÿòà íà ñèíà é å èìàëî áóáîëå÷êè.