София ще е домакин на Евроволей 2026

© en.volleyballworld.com Столичният общински съвет (СОС) отпусна 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол (БФВ) за покриване на разходите по подготовката и организирането на домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година, предаде репортер на Sofia24.bg.



Съгласно приетия доклад, БФВ се ангажира да популяризира Столична община като партньор на събитието. Предложението беше включено в дневния ред на заседанието на СОС като допълнителна точка.



Докладът бе внесен от Васил Терзиев – кмет на Столична община, Цветомир Петров – председател на СОС, и Димитър Шалъфов – общински съветник и председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта.



С 54 гласа "за“, без "против“ и "въздържали се“, предложението беше прието единодушно.



В следващите дни се очаква и Европейската конфедерация по волейбол да официализира София като един от домакините на Евро 2026. Първоначално Варна трябваше да е домакин на събитието, но след успеха на националите ни на Световното във Филипините, от родната федерация промениха мнението си заради по-големия капацитет на "Арена София".



Континенталният шампионат ще се проведе в периода 10-27 септември, а останалите домакини са Финландия, Италия и Румъния.