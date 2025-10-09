Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика

© Фокус Директорът на Дирекция "Спорт“ в Община Варна - Кристиан Димитров, коментира решението на Столичният общински съвет да отпусне 500 000 лева за организирането на Европейското първенство по волейбол за мъже в София. България е домакин на надпреварата на Стария континет догодина заедно с Италия, Румъния и Финландия, като първоначално именно Варна бе избран за домакин.



Ето какво сподели Димитров пред радио "Фокус" броени минути след новината, че София ще бъде домакин на първенството.



- Преди броени минути общинският съвет на София гласува отпускането на 500 000 лева без ДДС от бюджета на общината на Българската федерация по волейбол за покриване на разходите по подготовка за домакинството на Европейското първенство догодина. Ако не бъркам, това първенство трябваше да бъде проведено във Варна. Как ще коментирате тази новина?



- Как да я коментирам... Сложно. За нас наистина е много голяма неприятна изненада. Не само за нас, а за целия спорт и цялата волейболна общност. Знаете, че това е една традиция във Варна, която преди много години, повече от 20 години, националния отбор избра Варна за домакински град. Това беше единственото място, където залата се пълнеше абсолютно на всички мачове. Не само когато играе българският отбор, а когато играят и други отбори. Когато има Лига на нациите, били сме домакин на Европейско първенство. Какво да кажа... Сигурен съм, че това решение за мен не е коректно заради това, че години наред ние подкрепяме, това са разговори от 2023 г., които водим с Българската федерация по волейбол. Това са избиране на дати, периодът е голям, повече от 20 дена. Това е свързано с логистика, хотели, настаняване. Ние общо взето сме туристически град и много разчитаме паралелно освен на спорта и на икономическия му ефект, който идва от това събитие. Аз искам да говоря предимно за спортната част, защото тя ни е приоритет. Това е лицемерно отношение, защото ние повече от 2 години действаме. Имаме пуснати към туроператори, знаете във Варна един от основните пазари е полския. На предното първенство имаше повече от 4000 фена от Полша. Сега федерацията иска да каже, че "за нас приоритет е финансовата част", а Варна въпреки всички сложности, които е преживяла и в момента има чисто административно в общината, бе взето решение на общински съвет да бъде подкрепена федерацията. Това стана още преди нашите момчета да спечелят сребро на Световното. Мисля, че е некоректно. Освен че е морска столица, столица на бойните спортове, Варна е волейболна столица. Разочарованието е голямо. Никой по никакъв начин, както в други държави го правят, не е водил с нас някакви разговори да каже "има групова фаза, осмина, четвъртфинали, дайте да направим някакъв компромис, да видим нещо да измислим". Ние уважаваме софийската публика, със сигурност не я подценяваме. Най-вероятно ще има по-голяма посещаемост, но това означава че една 20-25-годишна традиция и история назад я изтриваме. Каквото е било-било. Продаваме за 2-3-5 хиляди места повече, което според мен не е коректно. Мисля, че федерацията дължи обяснение на варненската публика и варненския спорт за това тяхно решение и предложение, защото съм сигурен, че тази инициатива не идва само от Международната федерация. Това е съгласувано. За да има предложения, значи са водени разговори, но ние по никакъв начин не сме информирани. Нито имаме официален имейл, нито има някаква кореспонденция с общината. Това решение е голям удар и шок за целия град, сигурен съм, сподели Кристиан Димитров.



