Йоана Илиева, даде интервю за "Фокус" дни след старта на новия сезон. 24-годишната ни състезателка, която е втора в световната ранглиста на сабя при жените, коментира третото й място на Световната купа в Алжир, както и кои ще бъдат целите й през новия сезон и в следващите години.
Здравей, Йоана. Къде те намираме в момента?
- Вкъщи съм, оправям си багажа преди тренировка.
Тези дни се чухме и каза, че си някъде на подготовка?
- Да. В момента, тъй като сме домакини събота и неделя на много голям международен турнир – имаме сингапурци, украинци в залата, състезатели от Хонконг. И в момента имаме тренировъчен лагер.
Започна по страхотен начин новия сезон във фехтовката – с трето място на Световната купа в Алжир. По пътя към медала надигра и олимпийската вицешампионка от Париж Сара Балзар с 15:12 туша. Разкажи ни за турнира.
- Турнирът протече добре. Аз не се чувствах в особено добра форма, но пък бях покойна, тъй като това ни е първото състезание. Разчитах, че повечето хора също са започнали да тренират отскоро. Но като видях потока, който имам, съперниците, срещу които ще се изправя, много се амбицирах, тъй като бях първи номер на състезанието – това не ми се беше случвало, и в следващия момент се изправям срещу олимпийската шампионка от Токио, една рускиня, която сега играе под неутрален флаг, която не е ходила по световни купи от Олимпиадата в Токио. След това излизам срещу вицеолимпийската Сара Балзар, с която се срещаме всъщност доста често. Още от момента в Милано, когато взех медала от Световното, тя просто не можеше да повярва, че аз тогава я лиших от този медал и всеки път е много ожесточен боят. След това пък излязох срещу испанката. Всъщност с нея се надпреварвахме за Олимпиадата в Париж, коя ще се класира директно и коя ще трябва да ходи на квалификацията. Въобще, имах противнички, с които имам доста лично съперничество. Беше много изморителен ден. Дори на полуфинала, когато излязох срещу въпросната унгарка, с нея пък се срещахме миналата година на почти всяко състезание. На турнира в Алжир тя ме победи с 15:14, а преди това на всяко едно състезание аз я побеждавах. И се смяхме двете, че този път се срещаме на същото състезание, но една стъпка по-нагоре. Всъщност наистина много интересни състезания, бих казала.
Имаше ли шанс да победиш унгарката и да вземеш златото след това?
- Да победя унгарката – да. Даже точно при 14 равен, тъй като аз падах с 14:12, в този момент съотборниците ми започнаха да крещят от трибуните. Те са крещели и преди това, обаче аз не съм ги чувала, да си взема почивка, да си оправя косата, тъй като бях много изморена. Въобще, за първо състезание не очаквах да е толкова натоварващо, толкова тежко моето представяне. Те ми казаха "Оправи си косата“, което е намек за "Вземи си почивка, разкъсай боя“. В момента, в който си взех почивка и си оправих косата, аз успях да върна до 14 равен, и знаех как да направя последната точка. Но се колебаех, тъй като не бях достатъчно уверена в себе си, и се чудех точно какво да направя. Просто не бях готова. При 14 равен съдията каза "Започни“ и аз не можах да я преценя напред ли да ходя или назад. И така изгубих последната точка, което беше много глупаво. Това си казах и аз – поне да бях рискувала, можеше да не стане, но щях да знам, че съм опитала. А гледайки каква беше последната точка, тя щеше да стане. А за финала – срещу корейката съм играла само веднъж, във Франция миналата година, на Гран При. Загубих с 13:15. Но те не са почивали лятото, те са тренирали постоянно и тя беше в много добра форма. Не знам дали щях да я бия, защото бях много изморена, но ако имахме достатъчно време да почина и бях възстановила, тъй като много адреналин щеше да ми падне след взимането на този полуфинал, може би щях да я бия. Няма как да гадаем.
В момента си на рекордното второ място в световната ранглиста, пред теб е само японката Мисаки Емура. Тя ли е най-силната състезателка на сабя в света в момента?
- Много е трудно да се каже в началото на сезона, тъй като всеки опитва някакви нови неща. Според мен са много конкурентни състезателките. Олимпийската шампионка от Париж Апити-Брюне, тя се върна, след като роди, и сега тепърва започва да навлиза в състезанията, но няма точки, защото миналата година не е играла. Също французойката Сара Балзар – тя е пропуснала половината състезания миналата година, затова и се срещаме толкова рано. Друга французойка – Сара Нуча, въобще отборът на Франция е много силен. Връщат се хора, които са се отказали, за една-две години са си взели пауза. Украинката Олга Харлан всички я чакаме да се върне отново. Емура е най-напред, но всъщност има може би 10, които тепърва ще влязат в "Tоп 10", които ще бъдат страшно силни състезателки и много опитни. Аз се радвам, че въобще мога да съм сред тях, защото те са около 30-годишни всичките, които изброявам.
Срещу коя ти е най-трудно да играеш?
- Ами, може би срещу корейката бих казала, но аз съм се срещала веднъж с нея. Или… не знам, много ми е трудно да преценя, защото ти на състезания играеш срещу един-двама от тези съперници, не играеш с всички. Срещу французойката Сара Нуча – срещу нея също загубих на Европейското, тя ми е доста труден съперник.
Ти обаче си най-добрата левичарка по отношение на ранглистата, нали?
- Да.
По-лесно или по-трудно е за състезателите, играещи с лява вместо с дясна ръка, в твоя спорт?
- Ами, казват, че когато си левичар, имаш предимство, но според мен предимството е по-скоро това, че левичарят тренира по цял ден с десничари, а десничарите много трудно могат да намерят левичар за спаринг. Каквото е за едните, това е за другите. Но интересното е, че при нас от най-добрите почти всички са левичари. Да, аз съм най-напред, но французойката Сара Балзар е левичарка, унгарката, от която загубих, е левичарка, корейката е левичарка. Всъщност половината от най-елитните състезатели сме левичари, а това не е било така преди това – стана така през последните две години.
Заехте десето място в отборното класиране на Световната купа в Алжир с обновен състав.
- Да.
Разкажи повече за промените.
- Тази година сме вече 6-7 момичета, които ще се борим да влезем в отбора. Досега не сме били толкова много. Едни са по-малки, тъкмо навлизат, други пък в момента са изкарани, защото или учат в чужбина, или състезателката Олга Храмова – тя претърпя една операция на коляното, която отлагаше от доста време. И треньорът ми смята да сменяме състава през по-голямата част от състезанията, за да видим как точно ще се напаснем до самото световно. И разбира се, всеки да си гони индивидуалните класирания, за да видим кой ще играе в индивидуалния състав. Така направихме и сега в Грузия. Едни състезатели играхме индивидуално, но Белослава Иванова и Вероника Василева се смениха на отборното и това ни беше според мен силната карта, с която станахме пети, защото цял сезон имахме трудности във влизането в осмицата. Но сезонът е дълъг. Сега няма скоро отборно, но следващото отборно ще е някой друг състав. Олга я чакаме да се върне. Калина Атанасова пък ще се включва – тя замина да учи в Америка, ще се включи за някои световни купи. И там вече е треньорско решение.
Има ли шанс българка за първи път да оглави световната ранглиста на сабя при жените, за първи път в исторически план – в твое лице, естествено?
- Изключително се надявам. Аз още миналата година знаех, че имам шанс, опитвах се това да не ми влияе, но когато видях на световното как всичките претендентки за медалите отпаднаха, знаех, че взема ли боя за медал, всъщност аз ще оглавя ранглистата, и то в самия край на сезона, когато е най-важно, тъй като то си има награждаване за носителя на Световната купа. За една точка – 15:14, не успях да го направя. И сега реших, че няма да го мисля, защото това е допълнително напрежение, което си вкарваш. Но е факт, че ако бях спечелила полуфинала, който пак загубих с 14:15 сега на турнира, щях да оглавя ранглистата, макар и в началото на сезона.
Да разбирам обаче, че целта – първото място в световната ранглиста, остава пред теб през този нов сезон?
- Голямата ми цел е световното първенство, да стана световна шампионка, европейска шампионка. Аз смятам, че с този медал, със световна титла и европейска няма кой да ми вземе световната купа. Но наистина това са състезанията, тъй като световен шампион при жените също не сме имали, и европейски не сме имали, така че по-скоро се стремя стъпка по стъпка на всяко едно състезание, а пък ранглистата е комплексна, в крайна сметка.
Ние ти пожелаваме промяна на историята на българската фехтовка през този сезон.
- Благодаря.
И да си здрава. За финал, ако имаш още какво да добавиш?
- Най-големият ни поглед е отправен към Лос Анджелис. Така че дори да не е тази година нашата, имаме три години да вземем медала, който чакаме, и да не е световен, а да е олимпийски.
Пожелаваме го на теб и на целия отбор и пожелаваме на тези Олимпийски игри в Лос Анджелис да бъдеш не само ти, ами и отборно тимът да се класира в "Топ 8" и да участва на най-големия спортен форум. Благодарим ти много! Пожелаваме ти лек ден и успешни състезания.
- Благодаря много. Лек ден и на вас!
Звездата ни във фехтовката Йоана Илиева: Гледаме към спечелване на олимпийски медал
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Още от категорията
/
ЦСКА, Левски и Бургас са комплексни шампиони от Държавните първенства по борба за 2025-а година
31.10
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.