Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Вторият във временното класиране на Първа лига тим на ЦСКА 1948 гостува днес на Ботев във Враца в двубой от 14-и кръг на редовния сезон. 

Мачът започва в 18:15 часа на стадион "Христо Ботев". 

Домакините се намират на 7-а позиция със 17 точки. ЦСКА 1948 са втори с 29 като продължават гонитбата с лидера Левски (35 пункта). 

В директните двубои обаче врачани спечелиха последната среща с 1:0 като гости в края на април тази година. 

Букмейкърите обявиха столичани за фаворит в мача. 

Palmsbet.com дава 1.77 за успех на гостите, с 3.60 е оценено равенството, а успех за Ботев е с котировка 4.75. Bethub.bg оценява шансовете на успех на ЦСКА 1948 на 1.76, равенството е 3.35, а успех за домакините е с коефициент 5.00.