ЦСКА 1948 с тежко гостуване във Враца днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: ЦСКА 1948/ CSKA 1948
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 18:15 часа на стадион "Христо Ботев".
Домакините се намират на 7-а позиция със 17 точки. ЦСКА 1948 са втори с 29 като продължават гонитбата с лидера Левски (35 пункта).
В директните двубои обаче врачани спечелиха последната среща с 1:0 като гости в края на април тази година.
Букмейкърите обявиха столичани за фаворит в мача.
Palmsbet.com дава 1.77 за успех на гостите, с 3.60 е оценено равенството, а успех за Ботев е с котировка 4.75. Bethub.bg оценява шансовете на успех на ЦСКА 1948 на 1.76, равенството е 3.35, а успех за домакините е с коефициент 5.00.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.