Монтана е домакин на Левски в мач от 16-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Огоста" започва в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Любослав Любомиров.

Играчите на Анатоли Нанков са на предпоследната 15-а позиция с 13 точки. "Славата" няма победа в последните си 5 шампионатни мача, а като домакин има 2 победи, 3 равенства и 2 загуби при голова разлика 7:7. Последният мач между двата тима завърши 5:0 за столичани.

Възпитаниците на Хулио Веласкес са лидери с 35 точки. "Сините" спечелиха 4 от последните си 5 срещи в първенството, а като гости имат 5 успеха, 1 равенство и 1 загуба при голова разлика 11:4. Левски има 5 победи в последните си 5 официални двубоя с Монтана.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Левски е 1.32, докато този за Монтана е 11.00. Равенството е оценено на 5.00.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за столичани е оценен на 1.30, докато евентуален триумф на домакините е със ставка 10.50. Равенството е оценено на 5.00.