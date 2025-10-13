ЗАРЕЖДАНЕ...
Обявиха програмата за 1/16-финалите от Купата на България
Програма за 1/16 финалите от Купа България, както следва:
28.10/вторник/ Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45
Бдин - Добруджа 13.30
Рилски спортист - Локомотив София 13.30
Ямбол - Спартак Варна 13.30
Фратрия - Арда 15.45
Дунав Русе - Локомотив Пловдив 18.45
29.10 /сряда/ Миньор Перник - Черно море 12.00
Севлиево - ЦСКА 13.30
Марек - Монтана 13.30
Витоша Бистрица - Берое 13.30
Спартак Пловдив - Славия 13.30
Спортист Своге - Септември 13.30
Загорец - Ботев Враца 13.30
Хебър - Левски 16.30
30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец 13.30
Янтра - ЦСКА 1948 16.30
БФС си запазва правото на промени в програмата.
