Българският футболен съюз прие програма за 1/16-финалите в Купата на България.Програма за 1/16 финалите от Купа България, както следва:28.10/вторник/ Спартак Пловдив - Ботев Пловдив 12.45Бдин - Добруджа 13.30Рилски спортист - Локомотив София 13.30Ямбол - Спартак Варна 13.30Фратрия - Арда 15.45Дунав Русе - Локомотив Пловдив 18.4529.10 /сряда/ Миньор Перник - Черно море 12.00Севлиево - ЦСКА 13.30Марек - Монтана 13.30Витоша Бистрица - Берое 13.30Спартак Пловдив - Славия 13.30Спортист Своге - Септември 13.30Загорец - Ботев Враца 13.30Хебър - Левски 16.3030.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 - Лудогорец 13.30Янтра - ЦСКА 1948 16.30БФС си запазва правото на промени в програмата.