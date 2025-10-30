Сподели Сподели
Втородивизионният Черноморец Бургас е домакин на Лудогорец в мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Срещата в Несебър започва в 13:30 часа и ще бъде ръководена от Красен Георгиев.

Ето и титулярите на Иван Колев и Тодор Живондов:

Черноморец

1. Димитър Тодоров, 22. Стефан Стефанов, 27. Христо Митев, 13. Уенинсон Сантос, 3. Жозе Дараме, 11. Кристиан Добрев, 87. Стефан Трайков, 4. Димитър Аврамов, 66. Георги Стайков, 10. Димитър Костадинов, 9. Живко Петков (К)

Лудогорец

67. Дамян Христов, 2. Йоел Андерсон, 17. Сон, 24. Оливие Вердон, 25. Емерсон Родригез, 26. Филип Калоч, 29. Ив Биле, 30. Педро Нареси (К), 42. Симеон Шишков, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов