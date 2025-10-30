Втородивизионнияте домакин нав мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на България. Срещата в Несебър започва в 13:30 часа и ще бъде ръководена от Красен Георгиев.Ето и титулярите наЧерноморец1. Димитър Тодоров, 22. Стефан Стефанов, 27. Христо Митев, 13. Уенинсон Сантос, 3. Жозе Дараме, 11. Кристиан Добрев, 87. Стефан Трайков, 4. Димитър Аврамов, 66. Георги Стайков, 10. Димитър Костадинов, 9. Живко Петков (К)Лудогорец67. Дамян Христов, 2. Йоел Андерсон, 17. Сон, 24. Оливие Вердон, 25. Емерсон Родригез, 26. Филип Калоч, 29. Ив Биле, 30. Педро Нареси (К), 42. Симеон Шишков, 82. Иван Йорданов, 99. Станислав Иванов