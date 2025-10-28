ЗАРЕЖДАНЕ...
Добруджа гостува във Видин в първия си мач от Купата
Играчите на Мартин Методиев спечелиха първия си мач от турнира, отстранявайки Етър Велико Търново у дома с 2:1. Бдин заема 6-о място във временното класиране в Северозападна Трета лига. За последно двата отбора играха във Втора лига през 2024 г., като Добруджа спечели като гости с 1:0.
Възпитаниците на Атанас Атанасов започват участието си в надпреварата от този кръг. "Жълто-зелените" се намират на последното 16-о място в Първа лига. Добруджа има 4 победи в 4 официални мача срещу Бдин в последните 25 години.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Добруджа е 1.12, докато този за домакините е 18.00. Равенството е оценено на 7.50.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Добруджа е оценен на 1.13, докато евентуален триумф на Бдин е със ставка 14.00. Равенството е оценено на 8.00.
