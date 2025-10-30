Сподели Сподели
Черноморец приема днес Лудогорец в мач от 1/16-финалите на Купата на България.

Двубоят ще се играе на стадион "Лазур" в Бургас от 13:30 ч. днес.

В предишния кръг на Купата бургазлии надвиха Ловеч с 5:0 като гост. Във Втора лига те са 11-и с 12 точки.

Лудогорец пък са в лоша серия, като нямат победа във всички турнири - две загуби в Лига Европа, две равенства и една загуба в Първа лига, където са на 4-ата позиция с 23 пункта.

Припомняме, че вчера стана ясно, че разградчани ще прекратят трудовите си отношения със старши треньора Руи Мота и наставникът на втория тим Тодор Живондов ще изведе състава в Бургас днес.

Главен рефер на срещата ще бъде Красен Георгиев с асистенти Светослав Стойчев и Теодор Петров.

Другата среща за Купата на България от деня е Янтра Габрово - ЦСКА 1948 от 16:30 ч.